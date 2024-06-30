المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. التنمية المحلية تكشف التفاصيل والاستثناءات

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أعلنت المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، بحضور عدد من الجهات والوزارات المسئولة.

ولفت الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة 7 صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

وعلق قائلا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحاً.

ونوه متحدث التنمية المحلية قائلا: مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة 6 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا.

وعلق قائلا: فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة 8 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 7 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .

وأضاف قائلا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.