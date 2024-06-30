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بالفيديو.. استثناء هذه الأنشطة من المواعيد الجديدة لغلق المحلات- (تفاصيل)

09:42 م الأحد 30 يونيو 2024

مواعيد غلق المحلات

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كتب- محمد نصار:
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

واستثنت اللجنة من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

يذكر أن مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

مواعيد غلق المحلات محلات الخضروات محلات الفاكهة
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