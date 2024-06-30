حدث في 8 ساعات| بدء حجز شقق الإسكان المتميز.. والسيسي يشيد بالمصريين في ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تهنأة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو: مصرون على عبور كل التحديات

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وأضاف السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منذ أحد عشر عامًا، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.

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المقدم 150 ألف جنيه.. أسعار شقق الإسكان المتميز "فالي تور" وأنظمة السداد

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق "فالي تور" في حدائق أكتوبر، اليوم 30 يونيو، بمقدم حجز يبلغ 150 ألف جنيه.

التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني (اضغط هنا)، بداية من اليوم الأحد، حيث يصل عدد الوحدات المطروحة 984 وحدة، مساحة الوحدات تتراوح من 95-100 متر، على أن يكون تسليم الوحدات فوري.

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تحذير للمصطافين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حسن نسبي في الأجواء مع استمرار الانخفاض الطفيف اليوم في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:

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السيسي يشيد بالمصريين: يضربون أروع الأمثلة في التماسك.. ويجدد العهد: مصرون على عبور كافة التحديات

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتماسك المصريين وإصرارهم على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص. وأكد في تهنئته بذكرى 30 يونيو أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات.

وقال الرئيس في التهنئة التي نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك: تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

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اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، وبيض المائدة عن أسباب ارتفاع أسعار البيض خلال الساعات الأخيرة.

وقال "نسيم"، لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار البيض يرجع لارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الموجات الحارة المتعاقبة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية تسببت في حالة من العزوف لدى الدواجن عن تناول وجبات الطعام بالشكل المعتاد مما أدى لقلة الإنتاج من البيض.

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29 صورة ترصد إنجازات وزارة الري في مصر وإفريقيا من عام 2014 حتى 2024

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند إلى أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .

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ننشر كراسة الشروط.. فتح باب الحجز لشقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية (بالمجاورة 61 ) بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترا.

وأوضحت أن التخصيص بنظام اسبقية الحجز وذلك على موقع الحجز الالكتروني لبنك الإسكان والتعمير www.hdb-reservation.com.

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تخفيض 25 %.. قرار مهم من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم؛ لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

قال محافظ الجيزة، إنه تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء، فقد تم إصدار كتابا دوريا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة، بمنح نسبة تخفيض قدرها 25 % من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٨ من قانون التصالح رقم ١٨٧ / ٢٠٢٣ في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.

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