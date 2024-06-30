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رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو

07:01 م الأحد 30 يونيو 2024

رئيس الوزراء توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي ب

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوربي بقيمة 49 مليار يورو.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، اليوم، أننا نتطلع إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كل عام.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

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