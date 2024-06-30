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قرار مهم من هيئة الدواء المصرية بشأن صرف المضادات الحيوية بالروشتة

06:53 م الأحد 30 يونيو 2024
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    هيئة الدواء
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    هيئة الدواء
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    هيئة الدواء
  • عرض 5 صورة
    هيئة الدواء
  • عرض 5 صورة
    هيئة الدواء

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا مهمًا بشأن صرف نوع من المضادات الحيوية داخل الصيدليات بروشتة الطبيب فقط، موضحة أن هناك نوع من المضادات الحيوية وهو Reserve يحظر الحصول عليه إلا بروشتة.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا النوع من المضادات الحيوية يستخدم لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لافتة إلى أن المضادات الحيوية من هذا النوع تكون على شكل كبسولات أو أقراص أو شراب ويتم الحصول عليها من خلال تذكرة طبية.

ونشرت هيئة الدواء هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعممت أسماء المضادات الحيوية التي لا تصرف إلا بموجب روشتة من خلال طبيب فقط وهي كالتالي:

هيئة الدواءهيئة الدواء 1هيئة الدواء 2

هيئة الدواء الروجيتة صرف الأدوية المضادات الحيوية
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