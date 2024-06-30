إعلان

BBC

مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة

05:59 م الأحد 30 يونيو 2024

الجيش المصرى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.

وأوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، أن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأضاف أنه لا صحة تمامًا لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح، موضحًا أنه لا صحة تمامًا لوجود موافقة مصرية على بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.

قطاع غزة كرم أبو سالم مصر الجيش المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر: الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية للبرلمان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

إعلان

إعلان

* مصادر بالكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات ولم تصلنا تعليمات للتقليص
* كبير الأثريين يعلق على أزمة عقد قران ابنة مفيدة شيحة في صحن جامع محمد علي
* القصة الكاملة لفيديو "خطف طفل طنطا".. لماذا أفرجت الشرطة عن المتهمة؟
* السيسي: أعلم حجم معاناة المواطنين ولا رجعة عن مسار تحقيق الحلم المصري