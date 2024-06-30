كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.

وأوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، أن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأضاف أنه لا صحة تمامًا لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح، موضحًا أنه لا صحة تمامًا لوجود موافقة مصرية على بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.