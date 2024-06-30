مسؤول أوروبي: نعترف بدور مصر الكبير في المنطقة اقتصاديا

القاهرة- أ ش أ:

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس "نحن أطلقنا الآن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة وذلك يعني أننا نعترف بدور مصر الكبير في المنطقة اقتصاديا في نقطة التقاطع بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ، فمصر لها مزايا تنافسية في الجانب الاقتصادي".

وأضاف دومبروفسكيس - في كلمته خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي - نعترف أيضا بدور مصر السياسي الحاسم ، فأحد أهم أعمدة التعاون بيننا تحت مظلة هذه الشراكة الشامل والاستراتيجية هى أننا نرى أن مصر هى نقطة استقرار في وسط هذه المنطقة التي تعج بالصراعات في غزة والسودان ، فهى لها موقع فريد جيوسياسيا في المنطقة وأوروبا ترى أن مصر ستساعدها في التعامل مع هذه النزاعات في المنطقة لأنها تعمل كقوة استقرار في الإقليم .

وتابع نحن نريد أن نعزز صلابة الاقتصاد وذلك يعني أنه لابد أن يكون هناك اقتصاد يتسم بالتنوع ، لذلك لا يمكن أن نركز فقط على مجال واحد أو اثنين وحسب لكن لابد أن يكون هناك تعاون في عدة مجالات لأن هذا هو مفتاح صلابة وصمود الاقتصاد.

وبالنسبة للقطاعات الأساسية في التعاون ، أكد أنه تم التعاون في مجال التحول للاقتصاد الأخضر ومجال الطاقة ، مشددا على أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومصر يمكنها التكامل بشكل كبير وهناك احتياج كبير للطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي ومصر لديها فرص كبيرة في هذا المجال مثل وصلة الكهرباء التي تصل مصر باليونان وأيضا مشروعات الهيدروجين الأخضر وهو أحد المجالات الواضحة للتعاون.

وأوضح أننا بحاجة إلى سبل توطيد الأواصر التجارية فيما بيننا وتحديث علاقاتنا التجارية وخاصة التجارة في الخدمات والتجارة الرقمية وهما قطاعين مطردا النمو.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة أننا سنسعى ونبذل كل الجهد من أجل الاستفادة من الشراكة مع مصر والنجاح فيها ، فمنذ أن بدأنا هذه الشراكة نقوم بوضع عدد من الاتجاهات والتوجهات السياسية وفقا للمحاور الـ 6 التي يقوم عليها التعاون ، نحن لم نتفق فقط على المحاور ولكن سنتأكد أيضا من تحقيقها.