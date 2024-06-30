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BBC

عشرات الآلاف من الضحايا والمنكوبين.. السيسي: المجتمع الدولي أدار وجهه عن غزة

11:47 ص الأحد 30 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يخفى على أحد ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة وخاصة الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وتحدث الرئيس عن المحاولات الخبيثة لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر، لافتًا إلى أن موقف مصر كان نبيلا وشريفا ووطنيا، فلم تصمت -بالفعل قبل القول- عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك، صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحا جليا حماية لأمنها القومي ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني.

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