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الحكومة والقطاع الخاص يوقعان 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي بالنقل الذكي والتخزين

11:01 ص الأحد 30 يونيو 2024

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

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القاهرة- أ ش أ:

وقعت الحكومة المصرية والقطاع الخاص 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي في قطاع النقل والسكة الحديدية وتشغيل النقل الذكي ومجال التخزين الأخضر وقطاع التأمين.

وقع وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والتعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الأحد على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اتفاقية تعاون فيما يخص الصوامع ودعم التخزين الأخضر لمصر مع الجانب الأوروبي.

وشهد وزير النقل كامل الوزير توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الأوروبي فى قطاع النقل والسكة الحديدية ومجال تشغيل النقل الذكي .

هذا المحتوى من

Asha
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي النقل الذكي التخزين الحكومة القطاع الخاص
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