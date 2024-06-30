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BBC

السيسي: المصريون استردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة الفوضى والدمار في 30 يونيو

10:51 ص الأحد 30 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف الرئيس، أن 30 يونيو هو اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة.

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