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مدبولي: تمسكنا بتنفيذ برنامج الإصلاح بالرغم من الأزمات والتحديات العالمية

10:50 ص الأحد 30 يونيو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى للتعامل مع القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثلة من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي، تمكنها من الحصول على نصيب عادل من النمو والتنمية الشاملة.

وقال مدبولي - في كلمته خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم الأحد - إن المؤتمر يأتي على خلفية

تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأضاف أن تلك الأزمات شكلت تحديات جادة لأمن واستقرار العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، فضلا عن التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، والتوترات الدولية على استقرار سلاسل الإمداد بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الصناعي .

وأضاف

ونوه بأن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات السالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجادة خلال الفترة الماضية وكان من أبرزها، استقرار سعر صرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى مدبولي برنامج الإصلاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أزمات إقليمية
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