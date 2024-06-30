إعلان

BBC

السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو: مصرون على عبور كل التحديات

10:15 ص الأحد 30 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وأضاف السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منذ أحد عشر عامًا، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.

وتابع الرئيس: تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين، وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو عبد الفتاح السيسي السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لا رجعة عن تحقيق الحلم المصري.. نص كلمة السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

إعلان

إعلان