السيسي يشيد بالمصريين: يضربون أروع الأمثلة في التماسك.. ويجدد العهد: مصرون على عبور كافة التحديات

كتب- مصراوي:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتماسك المصريين وإصرارهم على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص. وأكد في تهنئته بذكرى 30 يونيو أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات.

وقال الرئيس في التهنئة التي نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك: تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وتابع: فمنذ أحد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وأكد الرئيس: "واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات".

وحيا الرئيس المصريين قائلا: تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين".

واختتم تهنئته بتجديده للعهد قائلا: "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".