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إصلاح خط مياه في الدقي وعودة المياه تدريجيًا لـ5 مناطق

02:38 ص الأحد 30 يونيو 2024

محافظ الجيزة أثناء تفقده أعمال إصلاح خط مياه

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من أعمال إصلاح كسر خط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بالدقي، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضحت الشركة، بحسب بيان محافظة الجيزة، أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيا لمناطق: "ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

محافظ الجيزة إصلاح خط مياه مياه الجيزة الدقي
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