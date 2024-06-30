"MBC مصر" تحصد 3 جوائز ذهبية وجائزة فضية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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كتب- محمد فتحي:

حصدت قناة "MBC مصر"، خلال حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين 4 جوائز كبري.

وفازت بالجائزة الأولي كأفضل مسلسل اجتماعي عن مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة"، وبالجائزة الأولي لأفضل مُسلسل كوميدي عن مُسلسل "أشغال شقة"، والجائزة الثانية كأفضل مُسلسل كوميدي عن مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، وبالجائزة الذهبية كأفضل مُسلسل اجتماعي عن مُسلسل "صله رحم".

وانعقدت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ24 في مدينة الثقافة بتونس، تحت شعار "نُصره فلسطين"، إذ نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وشارك فيه نُخبه من أبرز المؤسسات الإعلامية والمحطات والمنصات العربية من 20 دولة.

محمد عبدالمتعال: الجوائز تقدير لما نقدمه على شاشتنا من محتوى

من جانبه، أشار محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر" وشمال إفريقيا، إلى أن هذه الجوائز هي تقديرًا لما يتم تقديمه على الشاشات من مُحتوي.

وأضاف "عبدالمتعال"، أن كل ما يُقدم هو نتيجة جُهد كبير من فريق عمل ضخم يسعي لتقديم أفضل مُحتوى للمُشاهد المصري والعربي.

وأشاد بالمحتوى الدرامي الراقي الذي تُقدمه شركات الإنتاج التي تتعاون مع شبكة قنوات "MBC مصر"، التي تكون دومًا على مستوى المُشاهد.

وأوضح أن هناك تكامل بين كل عناصر صناعة المحتوى الدرامي التي تنعكس على الأعمال المُقدمة وتظهر بصورة راقية، موجها الشكر للمُنتجين: "صادق الصباح، وعبد الله أبو الفتوح، وأمير شوقي"، على اهتمامهم بتقديم محتوى درامي راق ومتنوع يتوافق مع اهتمامات المُشاهدين ويُمثل في الوقت ذاته إضافة لصناعة الدراما العربية.

يذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية.

ويهدف المهرجان إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية، إذ أقيمت فعالياته في مدينه الثقافة والفنون بتونس.