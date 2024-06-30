اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

كتب- عمرو صالح:

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، وبيض المائدة عن أسباب ارتفاع أسعار البيض خلال الساعات الأخيرة.

وقال "نسيم"، لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار البيض يرجع لارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الموجات الحارة المتعاقبة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية تسببت في حالة من العزوف لدى الدواجن عن تناول وجبات الطعام بالشكل المعتاد مما أدى لقلة الإنتاج من البيض.

وتابع: "كما تسببت ارتفاع درجات الحرارة في نفور عدد كبير من الدواجن داخل المزارع الأمر الذي أثر بشكل سلبي على إنتاج البيض".

وكانت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع قد شهدت ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وسجلت كرتونة البيض البلدي: 169.82 جنيه، بزيادة 5.47 جنيه بينما سجلت كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.65 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

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