مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يكشف دلالات انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي له دلالات كثيرة، وهو استكمالا لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر تضمنت عدد من الرسائل، تؤكد على أن مصر حكومة وشعب أثبتت للعالم قدرتنا على مواجهة التحديات، وأننا دولة رائدة.

وأضاف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن ما بذلته مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية وتحقيقها للأمن والاستقرار السياسي، فضلا عن تأسيس بنية تحتية كان جاذبا للاستثمار بشكل كبير.