حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تُحذر: ارتفاع درجات الحرارة بهذه القيم

بشرى وتحذير.. بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الأحد



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كالتالي:

حالة الطقس يوم الأحد 3 يونيو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس حالة الطقس يوم الأحد 3 يونيو 2024، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

وأفادت أن طقس اليوم الأحد يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وقالت: إن طقس الأحد يشهد اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم /س، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر.

حالة الطقس من الإثنين 1 يوليو 2024 حتى الجمعة 5 يوليو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اعتبارًا من الإثنين 1 يوليو 2024.

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