من الضروري استغلالها.. بكري: مصر أنفقت على البنية التحتية 31 ضعف ما أنفقته إفريقيا



كتب- حسن مرسي:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة أنفقت على البنية تحتية في مصر خلال آخر 10 سنوات، ما يوازي 31 ضعف ما أنفقته القارة الإفريقية في نفس المدة، ومن الضروري استغلال هذه البنية في جذب المزيد من الاستثمارات المقبلة.

ولفت "بكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن القطاع الخاص من الضروري أن يلعب دورًا هامًا في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهذا لا يعني تراجع دور الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة هي حكومة الفترة الرئاسية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة محملة بأعباء، ولديها أجندة واضحة في كافة المجالات ابتداءً من الأمن القومي انتهاء بملف الأسعار.