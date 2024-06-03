إعلان

BBC

بتحقيقها في مصراوي.. الزميلة سارة جمال في القائمة القصيرة لجائزة سمير قصير

09:54 م الإثنين 03 يونيو 2024

تطبيب الختان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


للمرة التانية على التوالي، وصلت الزميلة سارة جمال إلى القائمة القصيرة ، عن فئة التحقيقات الاستقصائية لجائزة سمير قصير، وذلك عن تحقيق "تطبيب الختان.. سياسات خاطئة وضعت المشرط في يد الطبيب وتفشل في نزعه"، والمنشور على موقع مصراوي بدعم وإشراف المركز الدولي للصحفيين.

سارة جمال، صحفية تحقيقات استقصائية وبيانات، ومعدّة أفلام وثائقية، تهتم بمعالجة قضايا النساء وحقوقهن، سبق لها الترشح لجائزة سمير قصير قسم التحقيقات الاستقصائية في عام 2023، وفازت بالمركز الثاني، عن تحقيق "كشف جبري.. عنف الولادة يمرّ من دون حساب".

وأعلنت جائزة سمير قصير الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين عن فئات التحقيق الاستقصائي والتقرير الإخباري السمعي البصري، ومقال الرأي.

وضمن القائمة النهائية مرشحين من مصر وهم كلا من الصحفية إيمان الوراقي والصحفية ريم الهواري عن فئة التقرير الإخباري السمعي البصري، وفي فئة مقال الرأي ضمت القائمة المصريان عبد الرحمن الجندي ومصطفى الأعصر.

تطبيب الختان ختان الإناث سارة جمال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد استقالة الحكومة.. أستاذ قانون دستوري يوضح مصير المحافظين

إعلان

إعلان

* استقالة حكومة مدبولي وملامح الحكومة الجديدة.. تغطية خاصة
* "هنجيب من نفس المصنع؟".. مجدي الجلاد يوجه رسالة مهمة قبل تشكيل الحكومة الجديدة