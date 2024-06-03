زيادة استهلاك المازوت.. هل تزيد مدة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لـ3 ساعات يوميًا؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومى ٣٠ ألف طن مازوت يوميًا و٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميًا.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى أنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.

وأكد أن اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، تطرق لمطالبة رئيس الوزراء بضرورة سداد المستحقات المتأخرة للبترول والعمل على زيادة نسب التحصيل الشهرية والتصدي لارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري التي تعانى منها الشركات.