إعلان

BBC

زيادة استهلاك المازوت.. هل تزيد مدة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لـ3 ساعات يوميًا؟

09:33 م الإثنين 03 يونيو 2024

تخفيف أحمال الكهرباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومى ٣٠ ألف طن مازوت يوميًا و٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميًا.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى أنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.

وأكد أن اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، تطرق لمطالبة رئيس الوزراء بضرورة سداد المستحقات المتأخرة للبترول والعمل على زيادة نسب التحصيل الشهرية والتصدي لارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري التي تعانى منها الشركات.

تخفيف الأحمال قطع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر زيادة استهلاك المازوت زيادة أسعار المازوت تخفيف الأحمال لثلاث ساعات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
20 جنيهًا للذكرة.. ٢٥ صورة لقصر محمد على بالمنيل

إعلان

إعلان

* استقالة حكومة مدبولي وملامح الحكومة الجديدة.. تغطية خاصة
* "هنجيب من نفس المصنع؟".. مجدي الجلاد يوجه رسالة مهمة قبل تشكيل الحكومة الجديدة