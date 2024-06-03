محمود مسلم: تغيير هذه الوزارة ضروري في التشكيلة الحكومية الجديدة

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، على تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، مُصرحًا بأن مدبولي قادر ومناسب لهذه المهمة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية النهار، ذكر مسلم أن الحكومة الحالية واجهت تحديات عديدة وتغلبت عليها بنجاح، مثل توفير العملة الصعبة وإنجاز مشروع رأس الحكمة.

أضاف أن هناك حاجة لتغيير نصف تشكيل الحكومة الحالية، مع ضرورة إضافة شباب ومتخصصين لديهم رؤية واضحة لمعالجة مشكلات مثل الدعم النقدي وضبط الأسعار، مؤكدًا أن وزارة التموين يجب أن تكون من أوائل الوزارات التي تشهد تغييرًا، بالإضافة إلى التركيز على وزارة الصناعة لدعم الصناعة والتصدير.

وشدد أن هناك حاجة لكفاءات جديدة تُعزز الاستثمار والتصدير وتمتلك أدوات أقوى للسيطرة على الأسعار، مُشيرًا إلى وجود فجوة في السيطرة على الأسعار لم تُحل بعد وتُمثل التحدي الأكبر للحكومة الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ على أهمية تناغم الحكومة الجديدة، خاصة الفريق الاقتصادي، للتصدي للمشكلات الملحة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.