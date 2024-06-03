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البطاطس بـ5 جنيهات.. معرض حكومي يعرض سلعًا أساسية بتخفيضات كبيرة - (صور)

08:27 م الإثنين 03 يونيو 2024
  • عرض 6 صورة
    معرض حكومي يعرض سلعا أساسية بتخفيضات كبيرة
  • عرض 6 صورة
    معرض حكومي يعرض سلعا أساسية بتخفيضات كبيرة
  • عرض 6 صورة
    معرض حكومي يعرض سلعا أساسية بتخفيضات كبيرة
  • عرض 6 صورة
    معرض حكومي يعرض سلعا أساسية بتخفيضات كبيرة
  • عرض 6 صورة
    معرض حكومي يعرض سلعا أساسية بتخفيضات كبيرة
  • عرض 6 صورة
    معرض حكومي يعرض سلعا أساسية بتخفيضات كبيرة

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كتب- عمرو صالح:

أكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ استمرار عمل معرض خير مزارعنا لأهالينا من منتصف فبراير وحتى الآن لإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎.

وأضاف "صالح"، أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين علي المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جوده منتجات الوزارة وأسعارها التي تقل عن الأسواق المثيلة.

وأضاف أن أسعار السلع الأساسية في المعرض على النحو التالي:

- الأرز 27جنيهًا.

- السكر 35 جنية.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البيض 120 جنيه.

- البامية 30جنيه.

- الباميه الويكه 25 جنيه.

- الجزر 5 جنيهات.

- البصل 9 جنيهات.

- الخيار 12 جنيه.

- الزيت700مللي.. 35 جنيه.

الدواجن 120 جنيه.

- اللحوم البلدي 250 كيلو.

- الكبدة البلدي 245 كيلو.

- الكفته البلدي 240 كيلو.

- تخفيضات تصل إلى 30‎%‎ على كافة أنواع الزيوت والتمور.

تخفيضات تصل إلى 20‎%‎ على كافة أنواع الفواكة.

معرض حكومي البطاطس سلع أساسية بتخفيضات مستشار وزير الزراعة
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