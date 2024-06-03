"هنجيب من نفس المصنع؟".. مجدي الجلاد يوجه رسالة مهمة قبل تشكيل الحكومة الجديدة

كتب- عمرو صالح:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، على استقالة الحكومة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال "الجلاد" خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن هناك سؤالًا مهما "هل تغيير الحكومة حقيقيا وسينعكس على حياتنا؟"، موضحًا أن هناك معلومات تتحدث عن أن هناك بعض الوزارات السيادية سيحدث فيها تعديلات.

وأشار إلى أن خطاب التكليف الذي صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي يتضمن 8 بنود لكن أهم النقاط أكيد الأولوية الأولى التي تتحدث عن الحفاظ على الأمن القومي في ظل هذه المرحلة غير المستقرة سواء في غزة أو التطورات الدولية وحرب أوكرانيا والصراع في ليبيا طبيعي أن يكون هذا التكليف الأول.

وأضاف الجلاد، أن المواطن المصري سيقف عند النقاط المهمة بالنسبة له وهى التي تتحدث عن بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وتابع: "إذا كان هذا تغييرا حقيقيا فيجب أن يثمر عن نتائج حقيقية بمعنى ميبقاش زي تغييرات حصلت قبل كده مجرد تغيير في الوجوه والأسماء لكن السياسات ثابتة، وأثبتت التجربة أن الشعب المصري غير راضٍ عن الحكومة الحالية ولا السابقة.. وأي حكومة في العالم يكون هدفها حياة المواطن وأن يعيش حياة أكثر استقرارًا وراحة وأكثر تلبية لمتطلباته.

وأوضح رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام،: "إذا قسنا أداء الحكومات السابقة على المعيار المعيشي للمواطن سواء التعليم أو العلاج والأسعار هل هناك سيطرة عليها والتضخم والأجور، إحنا بنتكلم عن المتطلبات بالحد الأدنى للحياة، والحكومة الحالية وغيرها من الحكومات لم توفر هذه الاحتياجات بشكل معقول للمواطن، بدليل إن كل الناس تصرخ من الأسعار والتضخم والأزمات والسلع.

وأضاف: "إذا كان التغيير في الأسماء والوجوه وبنجيب من نفس المصنع، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغييرا حقيقيا".

وشدد على أن التغيير المطلوب في السياسات وتكون حاكمة في الدولة كلها، بمعنى أن يكون الإنسان هو الأولوية، وهذا موجود في التكليف الرئاسي، قائلا:" "وده بنقوله بقالنا سنين أن مفيش دولة تتقدم ولا تنهض بدون بناء الإنسان.. بقالنا 100 سنة أهملنا الإنسان أساسًا".

وتابع الجلاد: "إذا كنا هنستمر على نفس السياسات والتغيير تغيير وجوه يبقى معنا ربنا"، ولكن نريد حكومة حقيقة تعمل على القضايا الملحة لتوفير خدمات حقيقة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقدم صباح الاثنين، باستقالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.