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BBC

مصير المحافظين بعد استقالة الحكومة اليوم.. خبير دستوري يكشف التفاصيل

04:04 م الإثنين 03 يونيو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موقف المحافظين بعد تقدم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، باستقالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "فوزي"، في تصريحات إلى "مصراوي"، الاثنين، إن تقديم الحكومة استقالتها اليوم لا يعني بالضرورة استقالة المحافظين أيضًا.

وأضاف الخبير الدستوري، أن المحافظين مستقيلين بقوة القانون منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابقة، وطوال هذه الفترة في حكم "قائمين بالأعمال".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم اليوم الاثنين باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قبلها، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة يكون رئيسًا لها.

كما كلف الرئيس السيسي، أعضاء الحكومة الحالية بتسيير الأعمال وذلك لحين إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

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