برئاسة مدبولي.. ما ملامح حركة التغيير المرتقبة في حكومة السيسي الرابعة؟

كتب- محررو مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة الحالية للرئيس.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

لكن، ماذا عن ملامح التشكيل الجديد للحكومة الرابعة في عهد الرئيس السيسي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؟

يقول مصدر مطلع، إن تغييرًا سيطرأ على وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مؤخرًا، والسعي لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتشجيع القطاع الخاص.

وبيّن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لمصراوي، أن 4 وزارات أيضاً مرشحة للتغيير هي: الاتصالات والكهرباء والزراعة والصناعة.

وأكد المصدر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى مقابلات مع عدد كبير من الشخصيات المرشحة لشغل مناصب وزارية، منذ نهاية أبريل الماضي، ومن الممكن دمج وزارات مثل النقل والطيران وفصل وزارات بعودة الشباب والرياضة كوزرات مستقلة.

وقال المصدر لمصراوي، إنه جرى الاستقرار على إحداث تغيير في حقيبة التعليم العالي، مع استمرار رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في منصبه، وأيضا الدكتور علي المصيلحي كوزير للتموين.

ولفت المصدر إلى أن هناك مشاورات جارية بشأن مستقبل وزراء: التضامن والعدل والبيئة والشباب والرياضة والسياحة والآثار.

وأشار إلى الدفع بعدد جديد من الشباب في منصبي "نائب وزير" و"نائب محافظ"، ضمن خطة تأهيل الشباب للقيادة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

ونوه المصدر إلى أن موعد حلف اليمين للحكومة قد يكون قبل عيد الأضحى، وبعد موافقة مجلس النواب على التشكيل في جلسة طارئة، على أن يعقب الإعلان عن الحكومة الجديدة تشكيلا جديدا لحركة المحافظين.

وأوضح المصدر أن حركة المحافظين سيتم الإعداد لها بالتوازي مع الحكومة الجديدة وسيتم الإعلان عنها بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

في وزارة الصحة، قال مصدر، إن هناك حالة من الترقب منذ الإعلان عن تقديم الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة للرئيس السيسي، في حين يشهد الديوان العام بالعاصمة الإدارية تساؤلات بشأن موقف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال.

وأوضح المصدر أن الوزير يواصل مهام عمله المقرر اليوم الإثنين، بداية من حضور افتتاح المؤتمر والمعرض الأفريقي "صحة أفريقيا"، ثم لقاءاته الثنائية مع عدد من المشاركين بالمؤتمر.

وأشار إلى أن هناك ملفات حاسمة ستحدد مستقبل "عبدالغفار" ومن بينها تقييم منظومة التأمين الصحي الشامل، وملف طرح المستشفيات الحكومة أمام القطاع الخاص والذي أثار جدلا في الأيام الماضية، وكذلك التعامل في ملف السكان ومدى نجاح السياسات التي اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن موقف تطبيق المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

بدوره، قال الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه على منصة "X"، إن تغييرات ستطال عدة حقائب في المجموعة الاقتصادية والخدمية بشكل رئيسي، على أن تضم الحكومة الجديدة شخصيات حققت نجاحا في قطاعات الأمن الغذائي.

وكشف النائب مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة"X"، أن خطاب التكليف الرئاسي واستقالة الحكومة يؤكد أن حكومة د. مدبولي الجديدة ستطال الكثير من الوزارات المهمة، وإلا اقتصر الأمر على أن يكون القرار هو إجراء تعديل محدد.

وأضاف: الاستقالة تعني أننا أمام حكومة جديده برئاسة د. مصطفي مدبولي، وهناك مقابلات عديده أجراها رئيس الوزراء المكلف خلال الأسابيع الماضية، وهناك مقابلات أخرى ستجرى، ويحتمل أن يتقدم رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد قبيل أجازة عيد الأضحي المبارك، وبعد التشكيل ستكون هناك حركة واسعة للمحافظين.

وتستند تلك التوقعات إلى بيان رئاسة الجمهورية بشأن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وفقا لبيان نشر على صفحة الرئاسة المصرية.

كما تضمنت تكليفات الرئيس المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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