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أول تعليق من رئيس النواب على استقالة حكومة مدبولي

03:24 م الإثنين 03 يونيو 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، الشكر لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي على ما بذلوه من جهد مميز مما كان لها بالغ الأثر في الكثير من الملفات.

جاء ذلك على خلفية تقدم الدكتور مصطفي مدبولي باستقالة حكومته.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لوزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي على تعاونهم مع البرلمان على مدار الفترة الماضية.

وتمنى المستشار الدكتور حنفي جبالي للدكتور مصطفي مدبولي والذي كلف من قبل القيادة السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة باختيار أعضاء الحكومة ممن لهم القدرة على تحقيق الآمال.

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