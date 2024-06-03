استقالة حكومة مدبولي وملامح الحكومة الجديدة.. تغطية خاصة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح الاثنين، باستقالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله صباح الاثنين.

وكلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويقدم "مصراوي" تغطية خاصة لاستقالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، وملامح الحكومة الجديدة.

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