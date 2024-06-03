رسمياً.. الصحة تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، للعام الدراسي المقبل 2024/2025

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشروط تضمنت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها في نفس عام التقدم، على أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وكذلك دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولى أو ثانية، لافتاً إلى عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن ( 25 إلى 30 ) طالب وطالبة.

من جانبها، أكدت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب، بوزارة الصحة والسكان، ضرورة تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر، بالإضافة إلى الإقرارات الأخرى التي تضمن كامل التفرغ للدراسة ، لافتة إلي أنه سيتم القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

ومن جانبها، نوهت الدكتورة مي العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يتم قبول الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهي الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل إمتحاناً تحريرياً و شفهياً في اللغة إلانجليزية، و القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة اجتياز كل مادة، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن ( الاختبار النفسى بواسطة أخصائي نفسي، و قوة الملاحظة، و اللباقة فى الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، و المعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله، والمظهر العام، و سلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن).

وأضافت " العسال" أنه يتم توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة ، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ( نظر، و باطنى، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة) والذي يكون موضحاً به إسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيا، مشيرة إلى أنه لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولاً إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية .