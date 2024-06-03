"شكر وعهد وتشريف".. ماذا قال مدبولي بعد استقالة حكومته؟

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من فخامة الرئيس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهده ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

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