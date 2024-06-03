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BBC

ضبط الأسعار وحماية الأمن القومي.. 8 تكليفات من الرئيس للحكومة الجديدة

01:27 م الإثنين 03 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولويات أجندة عمل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة الحالية.

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وهي:

1- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

2- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

3- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

4- ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

5- تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

6- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

7- تشجيع نمو القطاع الخاص.

8- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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