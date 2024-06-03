الاستثمار في المياه والجلود وإعادة تدوير المخلفات.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة مستثمرًا مصريًّا بفنلندا

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، لقاء مع كريم علي، رجل الأعمال المصري بدولة فنلندا والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، المسؤولة عن التعاون الدولي في مجال المياه بفنلندا، وشركة GMM Honkajoki Finland لإعادة تدوير المخلفات الحيوانية وذلك عبر "الفيديوكونفرانس"؛ لمناقشة أفكاره ومقترحات مشروعاته الاستثمارية.

ورحبت وزيرة الهجرة بالمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، مشددةً على حرصها على الاستماع إلى أفكار ومقترحات النماذج المصرية الشابة من المستثمرين والاستفادة منها في خدمة أهداف الدولة التنموية التي تصبو إليها.

واستمعت وزيرة الهجرة، من كريم علي، إلى شرح وافٍ عن المشروعات التي يدرس إمكانية الاستثمار فيها، ومنها المياه والجلود وإعادة تدوير مخلفات الحيوانات والمجازر والدواجن، وكذلك استعداده للتواصل مع الوزارات المعنية والشركاء الوطنيين والدخول كشريك باستثمارات تقدر بالملايين من اليوروهات، مشيرًا إلى تعاونه مع وزارة الموارد المائية والري، بشأن تدريب الموظفين وإعداد الكوادر والاستثمار في مجالات المياه.

وأشار كريم علي إلى أنه يعتمد في مجاله الاستثماري، على الشركات والخبرات التكنولوجية الفنلندية، مبينًا أن شركته تمثل الخبير في المنطقة الأوروبية لمثل هذه المجالات، بالإضافة إلى وجوده الاستثماري بمنطقة الخليج، كما لديه العديد من الاستثمارات الخاصة به، بالإضافة إلى استعراضه مشروعات استثمارية للاستفادة واستغلال إمكانات مدينة الروبيكي، لتدوير مخلفات مصانع الجلود لتصنيع الأسمدة، وتحقيق المنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة المنتجة من إعادة التدوير، واستخدامها في إنتاج الوقود العضوي، وأيضًا معالجتها لاستخدامها كبروتين حيواني يستخدم في إنتاج الأعلاف الحيوانية، فضلًا عن الاستفادة من مخلفات مزارع الدواجن، لما اتضح لها من فوائد حال إعادة تدويرها واستغلالها بالشكل بالأمثل، وتحقيق المنفعة للدولة والمواطن.

وأكد رجل الأعمال أنه حال الاستخدام الصحيح والتعامل مع هذه المخلفات الناتجة من لحوم الأضاحي أو المجازر أو الدواجن، من الممكن أن يصبح ناتج هذا المشروع قيمة مضافة تزيد من أهمية هذه الصناعة وانتشارها، والبدء في عمليات التصدير لأوروبا وإفريقيا والدول الأخرى، لافتًا إلى أنه يعد من أفضل المشاريع، لتحقيق عوائد اقتصادية عالية.

ووجه كريم علي، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها بشأن الجاليات المصرية في الخارج وتواصلها الدائم والمباشر مع أبناء مصر في مختلف دول العالم، وحرصها على تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين إلى مصر؛ مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات في ظل امتلاك بنية تحتية قوية وإمكانات كبيرة وثروة بشرية هائلة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن ترحيبها ودعمها المقترحات التي تم عرضها، موضحةً أن خطط واستراتيجية الوزارة تقف وتساند كل ما يدعم ويحقق مستهدفات ورؤية الدولة المصرية بشتى المجالات، وأن كل مقترحات جموع المصريين بالخارج تلقى اهتماماً كبيراً ويتم التعامل معها بجدية، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنةً مختلف المقترحات التي يتم عرضها.

ونوهت جندي بأن وزارة الهجرة تمثل داعمًا رئيسيًّا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، مشددةً على أهمية دور أبناء مصر في الخارج كشركاء أساسيين في التنمية بجانب ما يضيفونه من خبرات متنوعة بما يثري ويدعم خطط الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها الشديد على دعم ما طرحه كريم علي، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلًا مع كل الجهات المعنية لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمر المصري، على أن تكون وزارة الهجرة، حلقة الوصل بينهم، من أجل إنجاز هذه المشروعات التي يمكن استفادة الدولة منها في ظل مسارات التنمية التي تخوضها على كل الأصعدة، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد لقاءات قادمة من أجل الاطلاع على كل المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ومناقشة ما تم التوصل إليه.