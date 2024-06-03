عاجل.. استقالة حكومة مصطفى مدبولي
01:16 م الإثنين 03 يونيو 2024
كتب- أحمد جمعة:
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة حكومته.
لمزيد من التفاصيل اقرأ:
مدبولي يقدم استقالته للرئيس السيسي رسميا - تفاصيل البيان الرئاسي
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