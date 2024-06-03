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عاجل.. استقالة حكومة مصطفى مدبولي

01:16 م الإثنين 03 يونيو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد جمعة:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة حكومته.

الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

لمزيد من التفاصيل اقرأ:

مدبولي يقدم استقالته للرئيس السيسي رسميا - تفاصيل البيان الرئاسي

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