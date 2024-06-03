الحج 2024.. "السياحة": غرامة 100 ألف ريال على الحجاج في هذه الحالة

كتب- محمد أبو بكر:

شددت وزارة السياحة والآثار، على الشركات السياحية، بشأن موسم الحج 2024، بضرورة دخول حافلات البر الناقلة للحجاج عبر منفذ حالة عمارة بحد أقصى يوم 29 ذو القعدة 1445 هـ.

وأضافت "السياحة"، بحسب خطاب أرسلته إلى غرفة شركات السياحة، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه وفقًا للتعليمات الواردة من السلطات السعودية بشأن الحافلات البرية المتأخرة، فسوف يتم توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي عن كل حاج داخل الحافلة، وتشديد الغرامة على الشركات الذي سبق تطبيق الغرامة عليها.

وأوضحت "الوزارة"، أنه يجب إدراج أسماء السائقين والمشرفين في جدول منفصل داخل البيان الخاص بالحجاج.

وأشارت "الآثار"، إلى أنه يجب على شركات رأس تضامن، ملئ بيان منفصل لكل حافلة ومستقل عن الحافلات الأخرى التابعين لذات الشركة والمغادرين معًا على على ذات العبارة، وذلك وفقًا للتعليمات الواردة من السلطات الأردنية والجسر العربي بمدينة العقبة الأردنية.

وأكدت الوزارة، على ضرورة إنهاء شركات رأس التضامن إجراءات تسجيل بيانات الاستعداد المسبق على موقع المسار الإلكتروني في أسرع وقت ممكن.

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