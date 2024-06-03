محافظ القاهرة: 268 كم2 من شوارع العاصمة تم رصفها وتبليطها بتكلفة 770 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة قبل انتهاء العام المالي 2023/2024، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تنفيذ استثمارات خلال خطة هذا العام تجاوزت مليار و575 مليون جنيه لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الرصف، والإنارة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى من الخدمات للمواطنين عالي الجودة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تنفيذ أعمال رصف للشوارع (أسفلت وانترلوك) بمتوسط أطوال بلغت ما يقارب 268 كم في كل أحياء القاهرة باستثمارات بلغت 770 مليون جنيه.

كما تم رفع كفاءة الإنارة بالشوارع باستثمارات بلغت 197 مليون جنيه ضمت إحلال وتجديد وتركيب أعمدة جديدة تقارب 28 ألف عمود إنارة بالمحاور الرئيسية الجديدة بكل مناطق القاهرة.