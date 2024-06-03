خطة النواب: تحويل الدعم العيني لنقدي في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم



كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.

وأوضح "إمام" خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "سي بي سي"، أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024-2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع.

وتابع: "أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم"، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان".