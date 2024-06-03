إعلان

BBC

خطة النواب: تحويل الدعم العيني لنقدي في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم

02:00 ص الإثنين 03 يونيو 2024

النائب عبد المنعم إمام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.

وأوضح "إمام" خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "سي بي سي"، أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024-2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع.

وتابع: "أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم"، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان".

النائب عبد المنعم إمام لدعم لدعم النقدي لحكومة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التموين الأسبق: الدعم النقدي أفضل من العيني والأكثر كفاءة

إعلان

إعلان

* الحكومة ترد على تصريحات وزير التموين بشأن مقترح زيادة سعر السكر على بطاقة التموين
حرارة شديدة حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد ترد على وصف الطقس بـ"وحش جهنم"