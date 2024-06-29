خاص| بعد وقف تأشيرة عمرة الـB2C.. إيقاف التأشيرات السياحية لسلطنة عُمان

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن إيقاف التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان، الصادرة من المكاتب السياحية للجنسية المصرية فقط.

وأضاف "عبداللطيف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يمكن الحصول على التأشيرة فقط إذا كان لديك إقامة فى أحد دول الخليج، أو لديك تاشيرة لـ"كندا، أمريكا، بريطانيا، استراليا، اليابان"، أو تأشيرة شنجن.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أنه هناك جزء من المواطنين يستخدم التأشيرة للسفر إلى السعودية كترانزيت، لافتًا إلى أنه تم إيقافها بالنسبة لهم، وأنها تُعد من توابع حج الزيارة.

وكانت مصادر بغرفة شركات السياحة، كشفت عن إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C وهي إحدى تأشيرات العمرة.

وأضافت "المصادر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم إيقاف تأشيرة الـB2C وحجزها من خلال بوابة العمرة الإلكترونية السعودية حتى الآن أمام مصر وباكستان.

بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضًا:

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة