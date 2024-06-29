رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة غلق المخابز البلدية

كتبت-داليا الظنيني:

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن معلومة غلق المخابز عار تمامًا عن الصحة والتاريخ، موضحًا أنه رغم كل الظروف لم يتم الحديث أو التهديد بغلق المخابز البلدية، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تخرج على بعض الصفحات وهم قلة منحرفة.

وأوضح "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي أنباء عن غلق المخابز معلومات غير صحيحة لأن عملهم رسالة، مؤكدًا أن الأيام الماضية شهدت ظروف صعبة واستمرار المخابز بهذا الأداء والوضع سيكون أفضل من سابقة، وبداية من 1 يوليو ستكون الأمور أفضل مع اعتماد الزيادة الجديدة وتم الإعلان عن هذه الزيادة ويعمل بها من 1/7.

وأشار إلى أن هذه الزيادات أفضل من سابقة، مؤكدًا أن الدولة استجابت لمطالب المخابز وسترفع تكلفة إنتاج شوال الدقيق، موجهًا الشكر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التموين على اعتماد زيادة جديدة ورفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق.