صاحبة فيديو رقصة التخرج باكية: ملابسي كانت محتشمة ولم تكن خارجة عن المألوف

كتب- حسن مرسي:

كشفت سمر عنتر طالبة خريجة كلية التربية الرياضية بجامعة الرياضية، والتي تصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بسبب فيديو لها أثناء رقصها في حفلة التخرج.

في حوار أجرته مع برنامج "صالة التحرير" للإعلامية عزة مصطفى، أكدت سمر، أن الفيديو لا يحتوي على ما يشين وأنها ليست ضد الرقص أو ارتداء ملابس تعبر عن الفرح والاحتفال.

وأوضحت أنها تفاجأت بالانتقادات اللاذعة والتعليقات السلبية التي تعرضت لها عقب تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أصابها بصدمة وحالة انهيار نفسي.

وأكدت سمر، أن الملابس التي ارتدتها في الحفل كانت محتشمة ولم تكن خارجة عن المألوف أو التقاليد، مشيرة إلى أنها ليست الوحيدة التي شاركت بالحفل بهذه الملابس وأن الراقصات المحترفات يرتدين أزياء أكثر احتشاما منها.

وأكملت: "هو كل اللي تصدر التريند بقي بطل أو مشهور، أنا الموقف دا مش خرجت فيه عن النص أو تجاوزت، لبسي محترم ومش في خروج عن النص، أنا مش وحدة وحشة أنا بطل تايكوندوا، ومدربة كمان".

كما أضافت أنها تعمل مدربة رياضة ولا تجد مشكلة في التعبير عن فرحتها بطريقة عفوية، وخاصة أنه لم يصدر عنها ما يسيء لأي أحد طوال فترة دراستها بالكلية.

وفي نهاية الحوار، انهارت سمر بالبكاء أثناء حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى، لترد الأخيرة عليها قائلة: "من حقك تفرحي وتعيشي اللحظات الحلوة دي، أنا مش عايزكي تعيطي ولا تبكي أنا بحضنك وببوسك، ربنا ياخد كل شخص ييشهر بأي حد، أو يأذي أي شخص أو يكون سبب في أذيته، ربنا ينتقم منه، حقك على رأسي يا سمر أنتي ب100 راجل يا سمر".

وجهت سمر رسالة شكر لكل من دعمها وساندها، كما عبرت عن أسفها الشديد لما تتعرض له من انتقادات وتجريح، ودعت الجميع لاحترام حرية الآخرين وفرحتهم والمناسبات المهمة في حياتهم.