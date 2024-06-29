يتم تسعيره جبريًا.. شعبة الدواء: تكبدنا خسائر طائلة بسبب فارق العملة



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تلقت خسائر كبيرة في الفترات الماضية.

وأضاف "عوف"، خلال مقابلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدواء يتم تسعيره جبريًا، وبالتالي لا يمكن إضافة ارتفاع تكاليف الإنتاج على سعر البيع.

وأشار إلى أن تحريك الأسعار يستلزم العودة للهيئة العامة للدواء التي تطالب الشركات بتقديم طلباتها لدراستها، وهو ما استمر لمدة شهرين ونصف.

ونوه بأن إحدى الشركات الكبرى تكبدت 310 ملايين جنيه كفارق تدبير الدولار في الفترات الماضية، موضحًا أن البديل كان عدم القدرة على إخراج المادة الخام وبالتالي عدم القدرة على الإنتاج.