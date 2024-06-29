وزير الآثار مُعلقًا على انتخابات "اتحاد الغرف": خطوة مهمة لبناء صناعة سياحة مصرية متقدمة



كتب- محمد أبو بكر:

وجه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، التهنئة للقطاع السياحي والأعضاء الستة المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري.

وقال "عيسى"، بحسب منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اليوم السبت: خطوة جديدة ومهمة للأمام على طريق بناء صناعة سياحة مصرية متقدمة.

وأضاف وزير السياحة: تطوير مؤسسات العمل المدني التي تمثل القطاع الخاص، وتحركها للقيام بالأدوار القيادية التي تقوم بها مثيلاتها في الدول المتقدمة في السياحة هما من أهم أركان الاستراتيجية الوطنية للسياحة الجاري تنفيذها منذ نوفمبر 2022.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً غير مسبوقاً لأعضاء هذه الجمعية العمومية، حيث حضر 106 مندوب من إجمالي عدد 128 مندوب بها، قاموا بانتخاب الستة أعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من 2024 إلى 2028.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبد العال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندي.

ومن المقرر أن يقوم، الوزير، وفقاً لأحكام القانون، بإصدار قرار خلال المدة القانونية المحددة بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليكتمل مجلس الإدارة في تشكيله كاملاً.

اقرأ أيضًا:

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة