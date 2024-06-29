بـ 24 مليار يورو..مدبولي يشهد توقيع مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، مع تحالف شركة “ديمى هايبورت إنرجى إن فى البلجيكية”.

وقع الاتفاقية كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبى ستيفانى، المدير العام لشركة "ديمى هايبورت إنرجى إن فى".

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث.

وأضاف الوزير: "يعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتى فى إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبى من الطاقة".

وأكد أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7 كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول 670 مترا طوليا.

وتابع: "ستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة فى هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضى المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذى سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع".