"الحرية المصرى": مؤتمر الاستثمار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تستضيفه القاهرة، جاء في توقيت بالغ الأهمية، فى ظل التحديات والصراعات الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن انعقاد المؤتمر بعد 100 يوم فقط من ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يعكس حجم المصالح المشتركة بين الجانبين، ويمثل شهادة ثقة في جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وحرص من جانب الاتحاد الاوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تضمنت رسائل عدة من بينها أن العلاقات بينهما تشهد تطورًا إيجابيًا في مختلف المجالات وأن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، وللإجراءات والاصلاحات التي يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وقدرة مصر على تخطى التحديات الاقتصادية، والمضى قدما نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وأكد أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة فى مصر، وبصفة خاصة فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح أن الطاقة النظيفة والمتجددة تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، كما تحرص دول الاتحاد الأوروبى على الاستثمار فى هذا النوع من الطاقة وبصفة خاصة الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر فرصا استثمارية كبيرة فى هذا القطاع الحيوى والمهمم، باعتبار أن مصر مركزا إقليميا لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء للدول الأوروبية.

وأكد أن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوربية في القاهرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم دليل قوي على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.