احتراق 3 تكييفات وعدم تأثر هيكل المبنى.. ننشر التقرير الخاص بأسباب حريق ستاد الإسكندرية

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كتب- محمد صلاح:

كشفت اللجنة المشكلة للوقوف على أسباب وملابسات حريق ستاد الإسكندرية الذي نتج عنه إلغاء مباراة كرة القدم بين فريقى سموحة وبيراميدز عن تقريرها والتوصيات الخاصة والتلفيات التي حدثت في الاستاد.

وينشر مصراوي تقرير اللجنة والذي أكدت مرورها على لوحة تشغيل الكشافات الخاصة بالبرج رقم ۲ باستاد الإسكندرية حيث تحتوي على عدد ۲ لوحة توزيع جهد منخفض خاصة بتشغيل ٥ لوحات بمحتوياتها من مكثفات بعدد ۸۲ مكثف وعدد ۸۲ ملف خانق "ترانس" بالإضافة إلى ۳ تكييفات قدرة ٥ حصان الوحدة الداخلية بالإضافة إلى عدد واحد شفاط هواء مركب في الواجهة الخلفية لحجرة اللوحات المذكورة.

وتبين للجنة أن التلفيات عبارة عن ۳۸ ترانس ملف خانق، و۸۲ مكثف و٣ تكييفات قدرة كل تكييف ٥ حصان، ومواسير الإطفاء والإنذار بمنظومة إطفاء الحريق التلقائي، ولم يتسنى للجنة تجربة باقي المكونات بالغرفة.



وأشارت إلى أنه بمعاينة اللجنة اليوم السبت، أفاد مندوب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

1- مصادر التغذية الكهربائية الخارجية والمغذية لإستاد الإسكندرية مستقرة وتم تأمينها واستقرار تغذيتها ومراقبتها من خلال منظومة التحكم لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى وجود مولدات إحتياطية لاستقرار التغذية وأن اللوحات الداخلية للاستاد والتي تم بها الحادث خارج مسؤلية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأفاد مندوب الشباب والرياضة:

۱- تم مسبقاً مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، للتوجه لشركة حسن علام وهي الشركة القائمة على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الاستاد عام ۲۰۱۹ إستعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية والتي كانت مقامة على استاد الإسكندرية حيث أنه لم يتم الاستلام النهائي للأعمال حتى تاريخه وأفادت الوزارة بأنه ليس لديها أي مستندات خاصة بعملية التطوير والمذكورة بعاليه.

وأفاد المهندس أحمد محمد عبدالعظيم من الإدارة العامة للمشروعات والورش أنه بالمعاينة الظاهرية تلاحظ وجود تلفيات بدرجات متفاوتة وإحتراق كامل لعدد من الترانسات والمكثفات، وباقي الترانسات والمكثفات لن يتم تجربتها حتى يتم التحقق من إعادة تشغيلها من عدمه.

كما تبين إحتراق عدد ۳ تكييفات بالوحدة الداخلية وإحتراق الكابلات الموجودة بسقف الغرفة وبجميع الدواليب في الجزء الأعلى منه.

وأفادت المهندسة مدير الإدارة الهندسية بحي وسط بأنه بالمعاينة الظاهرية تبين عدم تأثر هيكل المبنى الواقع به الغرفة التي حدث بها الحدث علمًا بأن المبنى وارد بمجلد التراث والاستاد يقع بمنطقة الحفاظ على التراث.

وأفاد ممثل مديرية العمل بالإسكندرية - تفتيش السلامة والصحة المهنية من خلال المعاينة الآتي:

- عدم استكمال تنفيذ توصيات تقریر اشتراطات الحماية المدنية.

- استكمال إجراءات تدريب أفراد المنشأة لاختصاصات السلامة والإطفاء وخطة الإخلاء والطوارئ وذلك عند حدوث كارثة.

- عدم تقديم ما يفيد عن الصيانة الدورية لغرف الكهرباء بالإستاد وكذلك جميع أجهزة التكييف بها بالإضافة إلى جميع أدوات الإطفاء ونظام إطفاء الحريق الذاتي.

- عدم تقديم ما يفيد عن عمل مناورة حريق وتدريب الأفراد بصفة دورية على أن يُسجل بدفاتر مخصصة لذلك.

- وجود أصناف كهنة وتخزينها بغرفة الكهرباء محل الحادث.

وأفاد مندوب الاستاد أنه أثناء وجوده تبين وجود فصل في محول ٥۲۰ الساعة ٦:٣٠ مساءًا وقام بالاستعانة بإدارة الشبكات الخاصة بشركة الكهرباء وبعد القياس وجد ارتفاع في الجهد وطلب الاستعانة بإدارة التشغيل ولم يحضر أحد وبسؤالهم عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها شركة الكهرباء لخفض الجهد المرتفع.

كما أفاد في الساعة الثامنة ونصف مساءًا سمعنا إنذار الحريق المركزي بالاستاد ثم أنتقلت إلى مصدر الإنذار تبين أنه الإنذار الخاص بالغرفة ببرج ۲، وتلاحظ لنا وجود دخان كثيف خارج من الغرفة وقمت بفتح الغرفة بالمفتاح الخاص بها وتدافع خلفي رجال الدفاع المدني الموجودين بالاستاد في ذلك التوقيت وكانت الرؤية منعدمة بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من الغرفة وتم استخدام طفيات الحريق وتم فصل الكهرباء وتم السيطرة على الدخان بالكامل في غضون ۱۲ دقيقة.

علماً بأنه لم نلاحظ أي مصدر للهب أو الحريق وشاهدنا أجهزة التكييف منصهرة وتم المرور على الغرفة تبين تشغيل أجهزة التكييف والشفاط والحجرة حرارتها عادية وذلك في تمام الساعة ٧:٤٥ مساءًا قبل الانتهاء من الشوط الأول وعليه فإن الفترة من المرور وحدوث الدخان حوالي نصف ساعة وهذه الفترة تكفي لحدوث الحريق.

واتفقت اللجنة بكامل أعضائها على التالي:-

1- قيام المعنيين استاد الإسكندرية والحماية المدنية باتخاذ كافة الإجراءات بالإمكانيات المتاحة لديهم ووجود نقطة حريق قريبة من الموقع أدى إلى السيطرة على الموقف دون حدوث تفاقم للمشكلة في غضون مدة قصيرة حوالي ١٢دقيقة.

2- أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى الحادث هي ارتفاع درجة الحرارة بغرفة الكهرباء والتي قد تكون حدثت بسبب العوامل الخارجية الأتية:-

- ارتفاع درجة حرارة الجو بصفة عامة في فصل الصيف.

- عدم استقرار الجهد الكهربائي للتيار الكهربائي الداخل للإستاد.

- تقادم مكونات غرفة الكهرباء وعدم وجود الصيانة الدورية لها منذ تركيبها بعام2019 حتى تاريخه.

(الأسباب المذكورة عاليه من مديرية الشباب والرياضة).

- عدم الصيانة الدورية لنظام إطفاء الحريق التلقائي / الذاتي.

٢- التوصيات

اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة التعاقد مع أحدى شركات الصيانة المتخصصة في الأعمال الكهربائية لإصلاح التلفيات.

- تكليف مديرية الشباب والرياضة بمخاطبة الجهات المعنية والشركة المنفذة لموافاتنا بمخطط تفصيلي لمنظومة الكهرباء والحريق بإستاد الإسكندرية.

- إضافة منظمات جهد للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي الداخل للإستاد.

الكشف على كافة غرف لوحات توزيع الكهرباء الداخلية بالإستاد لتلافي تكرار المشكلة، إنشاء غرفة تحكم مركزية لمراقبة حالة الغرف من حيث درجة الحرارة والتيار الكهربائي ونظام الحريق، مع شركة تكون مسؤلة عن أعمال الصيانة الدورية اللازمة لغرف الكهرباء وإحلال القطع التالفة، ضرورة وجود مندوب من جميع المرافق (الكهرباء - المياه ومرفق الإسعاف والحماية المدنية أثناء أي نشاط رياضي داخل الإستاد).

التعاقد

- ضرورة الإبلاغ المباشر لغرفة عمليات المحافظة في حال وجود أي كارثة وأزمة.

- ضرورة استكمال تنفيذ توصيات تقرير اشتراطات الحماية المدنية.

- ضروة عمل مناورة حريق وتدريب الأفراد بصفة دورية على أن يُسجل بدفاتر مخصصة لذلك.

- ضرورة إزالة أي أصناف كهنة وعدم تخزينهابغرف لوحات توزيع الكهرباء الداخلية بالإستاد.

- ضرورة تشغيل كاميرات داخل غرف الكهرباء لمراقبة أعمال وحالة غرف الكهرباء.

يذكر أن اللجنة تشكلت بناءاً على قرار المحافظ رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بالمعاينة والفحص على الطبيعة باستاد إسكندرية الرياضي الدولي للوقوف على أسباب الحريق برئاسة المهندسة زينب السيد أحمد رئيس حي وسط وبعضوية كل من:

- العميد المهندس مدحت حلمي تمام مدير عام المشروعات والورش - عضوا.

- المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل - عضواً.

- الدكتورة إيمان محمد رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة لشؤون الرياضة - عضوا.

- المهندس مجدي محمد أحمد رئيس قطاع شبكات توزيع الكهرباء وسط- عضوا

- المهندس عبير السيد عمر مدير الإدارة الهندسية حي وسط - عضوا.

- المهندسة هالة مصطفى مرسي مدير إدارة الورش والنقل - عضوا.

- المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء بحي وسط - عضوا.

- المهندسة إنجي أحمد زكي مهندس بإدارة التجهيزات والمنشأت بمديريةالشباب والرياضة - عضوا.

- الدكتور أحمد حسن مفتش السلامة والصحة المهنية - عضوا.

- المهندسة منة الله يسري فاروق مدير إدارة شبكات توزيع الكهرباء محرمبك - عضوا.

- المهندسة الشيماء محمد عبد الحميد رئيس قسم المرافق بالإستاد - عضوا.

- أحمد يحيي الممثل القانوني بالإستاد - عضوا.

- المهندسة مها همام الممثل المالي بالإستاد - عضوا وتم الاستعانة.

- المهندسة دعاء محمد عبد الرزاق سكرتير حي وسط - عضوا.

- المهندس أحمد محمد عبد العظيم الإدارة العامة للمشروعات والورش - عضوا.