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BBC

بشرى وتحذير.. بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الأحد

09:54 م السبت 29 يونيو 2024
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدا الأحد، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا الأحد، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدا الأحد يشهد اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم /س، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر، مطالبة المصطافين بالحذر.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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