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نقيب الأشراف يعزي ملك المغرب في وفاة والدته

09:37 م السبت 29 يونيو 2024

نقيب الأشراف يعزي ملك المغرب في وفاة والدته

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء والمواساة إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس، في وفاة والدته السيدة للا لطيفة التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعباً في وفاة صاحبة السمو الملكي السيدة للا لطيفة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاتها، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

كان الناطق باسم القصر الملكي المغربي، أعلن قبل قليل ، وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس.

ملك المغرب والدة ملك المغرب محمد السادس نقيب الأشراف محمود الشريف
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