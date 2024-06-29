بداية العام الهجري بهذا الموعد.. معهد الفلك يعلن غرة شهر المحرم لعام 1446 هـ

كتب- محمد أبو بكر:

صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، فإن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، وهو اليوم الثاني ليوم الرؤية.

وأضاف "رابح"، بحسب بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، السبت، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية "يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 هـ الموافق 5 يوليو 2024، في مدينة القاهرة، وكذلك كل العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم "يوم الرؤية" في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

واختتم: وبذلك يكون يوم السبت 6 يوليو 2024 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445 هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1446 هـ فلكيًا يوم الأحد 7 يوليو 2024.

اقرأ أيضًا:

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة