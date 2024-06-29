حدث في 8 ساعات|أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. وموعد تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصدر حكومي: حلف اليمين للوزراء الجدد خلال أيام

أكد مصدر حكومي مطلع، الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين، وأن مراسم حلف اليمين خلال أيام.

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الجيزة تكشف حقيقة قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة

نفت محافظة الجيزة، ما يتم تداولة علي عدداً من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلقة بقطع الأشجار بحديقة المبدعين الكائنة بشارع فوزي رماح بحي العجوزة واستخدام صور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام.

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احسب درجتك.. ننشر النص الكامل لإجابات امتحان الفيزياء بالثانوية العامة

أجاب رضا الجندي كبير معلمي مادة الفيزياء في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على امتحان مادة الفيزياء التي أداها طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم السبت في كافة محافظات الجمهورية.

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السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي، بشأن وجود تحذيرات من كلا من: الخارجية البريطانية، والأمريكية، نُشرت عبر موقعهما الإلكتروني لرعاياهما من السفر إلى مصر.

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الرئيس السيسى: الدولة نفذت إصلاحات كثيرة لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات.

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تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.

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12 سنة من الصمود.. السيسي: الشعب المصري قوي وتحمل تبعات هو غير مسؤول عنها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليست سوقًا ضخمة فقط؛ بل هي 120 مليون بالضيوف الموجودين، وتوجد أيضًا هنا قوة عاملة قوية، لافتًا إلى أن 70% من شعبنا أقل من 40 سنة.

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رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا أكبر شريك مع مصر في التجارة والاستثمار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا بالفعل هى أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

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لمواجهة التحديات الإقليمية.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.

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مصر ترسل أطنانا من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لجمهورية جنوب السودان

أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتى الصحة والسكان والتضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصري.

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قوات الدفاع الجوى تحتفل بعيدها الرابع والخمسين

احتفلت القوات المسلحة بالعيد الرابع والخمسين لقوات الدفاع الجوي والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام 1970م .

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التعليم: هناك شكاوى بوجود أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. ورسالة مهمة للطلاب

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء وأخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

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