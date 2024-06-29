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رسميًا.. التموين تعلن قرارًا مهمًا بشأن سعر الخبز المدعم للقطاع العام والخاص

07:04 م السبت 29 يونيو 2024

الخبز المدعم

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كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين، رسميًا تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص.

ووجهت الوزارة في نص التوجيه الوزاري رقم 22 لسنة 2024 الصادر بتاريخ اليوم السبت، تعليماتها لجميع المديريات التموينية بالمحافظات بشأن تكلفة إنتاج رغيف العيش.

ونص قرار الوزارة على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقًا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وتكلفة التصنيع بكل مخبز طبقا لنوع الخبر المنتج والوقود المستخدم في عملية الإنتاج وفقا للجدول الآتي:

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وزارة التموين سعر الخبز الخبز المدعم تكلفة رغيف الخبز
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رسميًا.. التموين تعلن قرارًا مهمًا بشأن سعر الخبز المدعم للقطاع العام والخاص
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