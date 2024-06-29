الجيزة تكشف حقيقة قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة

كتب- محمد أبو بكر:

نفت محافظة الجيزة، ما يتم تداولة علي عدداً من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلقة بقطع الأشجار بحديقة المبدعين الكائنة بشارع فوزي رماح بحي العجوزة واستخدام صور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام.

وأوضحت محافظة الجيزة، بحسب بيانها، السبت، عدداً من النقاط المتعلقة بذلك الأمر وهي كالآتي:-

أولا: حديقة المبدعين تعد أحدي الحدائق الهامة التي حرصت المحافظة على الحفاظ على ما تضمه من أشجار ومسطحات خضراء وقد تم توجيه هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة الحديقة دون المساس بأي شجرة ورعاية وصيانة المسطحات الخضراء بشكل دوري لتعكس مظهراً حضارية.

ثانياً:- تلاحظ استغلال بعض المخالفين الأسوار المنخفضة للحديقة والدخول اليها خلسة الأمر الذي دعي إىي رفع كفاءة الأسوار وتدعيم ارتفاعها لإحكام السيطرة علي عملية الدخول والخروج الى الحديقة مع عدم الاقتراب او قطع او المساس بأي شجرة بالحديقة.

ثالثاً : تؤكد محافظة الجيزة حرصها على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء وتعمل بالتنسيق مع بعض المكاتب الاستشارية على دراسة رفع كفاءة الحديقة بما بتناسب مع خطة الدولة نحو تطوير كافة الحدائق بنطاق المحافظة

وفي هذا الإطار، نجحت المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .